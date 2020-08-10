28 yaşındaki kadın nadir görülen hastalığı yüzünden gün ışığına çıkamıyo
Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui isimli genç kadın, ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA'nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum hastalığı ile mücadele ediyor.
Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui nadir görülen ‘Xeroderma pigmentosum' denilen deri hastalığı ile mücadele ediyor. Genç kadın, hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor.
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05
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