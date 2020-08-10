Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui isimli genç kadın, ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA'nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum hastalığı ile mücadele ediyor.