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28 yıllık müzik efsanesi Daft Punk grubu dağıldığını açıkladı

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Dünyaca ünlü Fransız disko-elektronik müzik grubu Daft Punk, 28 yıllık birlikteliğin ardından dağıldığını açıkladı.
28 yıllık müzik efsanesi Daft Punk grubu dağıldığını açıkladı

Yüzlerini göstermemeleriyle tanınan ve sahne performanslarında robot kıyafetleri giyen ikili, Get Lucky, Around the World, One More Time, Lose Yourself To Dance, Harder, Better, Faster, Stronger gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştı.

Sosyal medya hesaplarından 8 dakikalık "Epilogue" (kapanış, son söz) başlıklı bir video yayınlayan 46 yaşındaki Thomas Bangalter ve 47 yaşındaki Guy-Manuel de Homem-Christo'nun bir çölde yürüdükten sonra üzerilerindeki sayacı çalıştırıp kendilerini patlattıkları görülüyor.

Grup ayrılma nedenleriyle ilgili herhangi bir bilgiyse paylaşmadı.

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