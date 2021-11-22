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289 Pozitif Vaka!

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289 Pozitif Vaka!
289 Pozitif Vaka!

"Toplam 29.995 test yapıldı, 218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı, 208 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 218 kişi ise yerel vakadır.

98 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68

Yerel Vaka Sayısı: 218

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366

Toplam Vaka Sayısı: 26.586

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7273 Takibi

Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 84.513

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