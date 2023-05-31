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29 Ağustos'ta ülkeye giriş yasağı kaldırılan zanlı Mustafa Gargınsu yine suç işledi

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'Aile birliğinin bozulmaması' amacıyla 29 Ağustos 2022 tarihinde ihraç emri kaldırılan Mustafa Gargınsu yine suç işledi.
29 Ağustos'ta ülkeye giriş yasağı kaldırılan zanlı Mustafa Gargınsu yine suç işledi

14 Şubat 2019 tarihinde hakkında ‘ihraç emri’ verilen ve 29 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yasağı kaldırılan Mustafa Gargınsu yine suç işledi.  

Gargınsu, ‘Polisi Görevinden Men Etmek’, ‘Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak’, ‘Kanunsuz Bıçak Taşımak’, ‘İtale-i Lisan’, ‘Sarhoşluk’, ‘Rahatsızlık’, ‘Uygunsuz Tavır ve Hareket’ suçları ile ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.  

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlının 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vagon isimli işletme önünde nefesinde aşırı derecede alkol tesiri altında olduğu bir esnada, tasarrufunda henüz tespit edilemeyen ve kanunsuz olarak korkutmak maksadı ile taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine gelen görevli polislere gösterdikten sonra görevli polislerin üzerlerine yürüyüp vurabilecek bir mesafede bıçağı üzerlerine doğru sallayarak ve küfür ederek itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yapıp her iki elini yukarı aşağı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra adı edilen zanlı gelmiş olduğu Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam etmesi ile suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.  

Şaban, tahkikatın yeni başladığını, bıçağın arandığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu aktardı.  

Zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Şaban, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

GARGINSU’NUN İHRAÇ EMRİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE KALDIRILMIŞTI 

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Gaziantep doğumlu Gargınsu’nun aile birliğinin bozulmaması amacıyla hakkında verilen ihraç emri kaldırılmış ve KKTC’ye girişi serbest bırakılmıştı. 

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