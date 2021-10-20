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29 Baş Kasaplık Koyun, Kapalı Zarf Yöntemiyle Satılacak

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29 Baş Kasaplık Koyun, Kapalı Zarf Yöntemiyle Satılacak
29 Baş Kasaplık Koyun, Kapalı Zarf Yöntemiyle Satılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, 29 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, koyunlar için taban fiyat kilosu 18 TL olarak belirlendi.

Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilecek satılık kasaplık koyunlar için tekliflerin en geç 1 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’e kadar Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği, tekliflerin KDV’siz verileceği belirtildi.

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