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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mağusa’da da kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçelerde ve bucaklarda da kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mağusa’da da kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçelerde ve bucaklarda da kutlandı.

Bu çerçevede Gazimağusa da da Zafer Anıtı ve İsmet İnönü Bulvarı olmak üzere iki ayrı yerde tören düzenlendi. İlk tören Zafer Anıtı’nda protokol sırasına göre Anıt’a çelenklerin kondu, Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı K.T.B.K.K Hava Ssvunma Tabur Komutanlığından Hava Savunma Teğmen Muhammet Kırgil yaptı.

Kırgil yüce Türk Milletinin lsyık olduğu adil ve saygın yönetim biçimine Cumhuriyetin ilanıyla ulaştığını belirterek, bu sayede dünyanın önünde saygıyla eğildiği çağdaş Türkiye’nin yaratıldığını vurguladı. Muhammet Kırgil Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cımhuriyet’in ilanıyla birlikte,  Türk Milletinin modern dünya milletleri arasında yerini aldığını ifade ederek, ” Türkiye Cumhuriyeti’nin ; Atatürk’ün Türk Milletine en büyük armağanı, Türk Milletinin ise en büyük varlığı ” olduğunu vurguladı. Kırgil Cumhuriyetin muhafaza ve güçlendirilmesinin ise milletin her ferdinin değişmez vazifesi olduğunun altını çizdi. 

Gazimağusa daki ikinci törem ise Sulu çemberden İsmet İnönü Bulvarına  kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti ve daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bando konseri gerçekleştirildi.

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