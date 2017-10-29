29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde de kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün sabah saat 09.30'da Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla tamamlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yüksek Mahkeme Başkanı Narik Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, devlet ve Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, muharip dernekler, kurum kuruluş ve diğer dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

En büyük eserimdir dediğin Türkiye Cumhuriyeti bugün 94. Yaşına ulaşmış bulunuyor. Kurtuluş savaşından sonra Cumhuriyetin ilanı Türkiye için ilerleme ve uygarlık doğrultusunda yeni bir yol açmış birçok başka ulus için de örnek oluşturmuştur.

Türk gençliğine armağan ettiğin Cumhuriyet’in korunması ve durmaksızın çağdaşlık yolunda ilerlemesi temel bir hedef olarak yerinde durmaktadır.

Türkiye’nin laik demokratik nitelikli bir cumhuriyet olarak işaret ettiğin çağdaş uygarlık yolunda gelişmeye devam edeceği inancıyla, seni bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Ruhun Şad olsun.”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

En önemli eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurulması sürecinde önderlik ettiğiniz milli mücadeleyi yavru vatan Kıbrıs da en güçlü şekilde desteklemiş ilke ve devrimlerinize sahip çıkarak bizimle kader ve gönül birliği yapan Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, bugünkü coşkumuza ortak olmuşlardır.

Şundan emin olunuz ki Türk ulusunun yaradılışına ve karakterine en uygun idare şekli olarak gördüğünüz Cumhuriyetimiz sayesinde devlerimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş her türlü tehdidi bertaraf etmesini bilerek, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaktayız.

Bu onurlu günde aziz hatıranız önünde sizi, kurtuluş savaşımızın kahraman şehitlerini, gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Bu arada, Kutlamalar çerçevesinde bugün, tüm ilçelerde törenler düzenleniyor.

GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören, saat 11.00’de Zafer Anıtı’nda yapılacak. Zafer Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.



Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiir okunması ardından tamamlanacak.



İkinci tören ise saat 11.30’da şenlik havasında kortej eşliğinde Sulu Çember’den başlayarak, İsmet İnönü Bulvarı Lemar önünde devam edecek.



Yürüyüş ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verecek ve gösteriler yapılacak.



GİRNE



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de de tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu, Saygı Marşı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.



Tören yürüyüşü ise, saat 16.00’da Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda bando konseri yer alacak.



GÜZELYURT



Güzelyurt’taki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.



Buradaki törenin son bulmasının ardından, Müze önündeki ikinci tören yapılacak. Bu törende, tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören, şiir ve halk dansları gösterisinden sonra geçit töreniyle sona erecek.



İSKELE



İskele’deki tören, Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da yapıldı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.



Ardından İskele Belediyesi önünden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Ecevit Meydanı’na kadar kortej yapıldı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Bando Konseri, şiirlerin okunması, folklor ve horon gösterisinin ardından tören sona erdi.



LEFKE



Öte yandan Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.



Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.



Tören, birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erdi.



Daha sonra 14. Mknz. P. Alay Komutanlığı’nca Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabulü gerçekleştirildi.



MEHMETÇİK



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Mehmetçik’te de tören düzenlendi.



Tören, Mehmetçik Park Alanı’nda bulunan Belediye Gazinosu önünde saat 09.30’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Törende konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.



TÖREN YÜRÜYÜŞLERİ VE BANDO KONSERLERİ



Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yürüyüşü ve bando konserleri yapılıyor.



Yürüyüş ve konser programı şöyle:



“Lefke’de saat 09.45’te Lefke Polis Binası-Asmalı Kahve, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye Binası-İskele Meydanı, Gazimağusa’da 11.30’da Gazimağusa surları giriş kapısı-Namık Kemal Meydanı, Güzelyurt’ta saat 11.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı-Askeri Kantin, Girne’de saat 15.00’de The Arkın Colony Otel-Atatürk Anıtı, Lefkoşa’da ise saat 15.00’de Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Barbarlık Müzesi güzergahı.”