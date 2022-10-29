29 Ekim İskele’de Törenle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü İskele de kutlandı.

İskele Ecevit Meydanında yer alan ilk törende çelenklerin protokol sırasına göre Atatürk Büstüne konulmasının ardından saygı duruşunda

bulunuldu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde birliklerinin tören alanına gelmesiyle başladı.

Törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Bekirpaşa Lisesi edebiyat öğretmeni Aslı Gülçür,Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan ettiğini anlatarak, böylelikle egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğunu vurguladı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da törende yaptığı konuşmada Türk ulusunun tarih boyunca var olmamücadelesi verdiğini anlatarak Türk ordusunun bulunduğu her yerin vatan olduğunu söyledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerle devam eden tören, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon ekibi gösterisi ile son buldu.