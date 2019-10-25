29 Ekim resepsiyonlarında alkol yasağı iddiası

Dışişleri Bakanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yurt dışı resepsiyonlarında, Suriye’ye yönelik harekat nedeniyle alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verdiği iddia edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası Cengiz Er’in sitesi Süper Haber’de yayımlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın kritik bir aşamada olması ve operasyonda şehitlerin verilmesi nedeniyle özel bir yaklaşım da geliştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşan hassasiyet ve harekattaki şehitlerimizi göz önünde bulundurarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek resepsiyonlarda alkollü içki servisinin yapılmaması talimatı verdi.Dışişleri Bakanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yurt dışı resepsiyonlarında, Suriye’ye yönelik harekat nedeniyle alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verdiği iddia edildi.”

‘AKİT’ İDDİASI

Eski AB Bakanlığı Müsteşarı ve emekli büyükelçi Haluk Ilıcak da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Yeni Akit’te çıkan bir makale üzerine Dışişleri Bakanlığı bir genelge ile yurt dışında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda içki servis edilmesini yasaklamış. Laik Türkiye Cumhuriyeti?” dedi.