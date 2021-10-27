  • BIST 1.513,690
  • Altın 547,29
  • Dolar 9,5051
  • Euro 11,0583
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

29 Ekim'de Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek

» »
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek.
29 Ekim'de Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek.

2,5 kilometrelik 1. Geleneksel Bisiklet Turu, Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gazimağusa Belediyesi, Medi Foundation, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Alternatif Sporlar Derneği, Green Pedal, The Bike Academy, Medi Foundation Öğrenci Komitesi katkılarıyla 29 Ekim Cuma günü  08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Gren Pedal üyeleri profesyonel bisikletleriyle katılacak. Bisiklet turunda yer almak isteyenlere ise etkinlik yerinde bisiklet temin edilecek. Etkinlik için yaş sınırlaması yok.

Gazimağusa Belediyesi’nde bisiklet turuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basın toplantısında, ülkede geçen yılın mart ayında baş gösteren pandemiyle mücadele ederken sağlıkla birlikte sporun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha idrak edildiğini kaydetti.

Salgınla birlikte kapalı alanlardaki etkinliklerin azaldığını ve açık alanların önem kazandığını vurgulayan Arter, açık alanlardaki spor etkinlikleri için altyapı hazırlamak gerektiğini söyledi.

Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Arter, bu konuda ne kadar faaliyet varsa destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Arter özellikle gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak tutmak için,  kültür, sanat ve spor etkinliklerine yöneltmek gerektiğini söyledi.

Arter bisiklet turu etkinliğini 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda da düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

HATİPOĞLU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, etkinliğe Komisyon olarak katkı koymaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hatipoğlu,  Gazimağusa Belediyesi ile birçok etkinlik yaptıklarını kaydederek,  etkinliğin her yıl yapılacak olmasından da mutluluk duyduklarını ifade etti.

KOLDAŞ

Medi Foundation Başkanı İsmet Medi Koldaş da vatandaşlar yanında KKTC’de yaşayan tüm yabancıları da bisiklet turuna davet ederek, İngilizce hitap etti.

Koldaş,  etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti22 Ekim 2021 Cuma 17:35
  • Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti22 Ekim 2021 Cuma 15:21
  • GMB'de kriz! 30 kişi daha maaşını alamadı! İşten durdurmalar olabilir! Sendika resti çekti!22 Ekim 2021 Cuma 10:53
  • Latif: Yarım kalan projeler tek tek hayata geçecek21 Ekim 2021 Perşembe 14:18
  • Mağusa'da otel odasında ölü bulundu!20 Ekim 2021 Çarşamba 15:35
  • Mağusa'da intihar20 Ekim 2021 Çarşamba 11:13
  • İntihar Eden Şahsın Kimliği Açıklandı...18 Ekim 2021 Pazartesi 18:20
  • Mağusa'da İntihar!18 Ekim 2021 Pazartesi 16:54
  • Mağusa'da sağanak yağış kısa süreli de olsa etkili oldu18 Ekim 2021 Pazartesi 16:26
  • Yarım gram uyuşturucu bulundu! 1 tutuklu!18 Ekim 2021 Pazartesi 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti