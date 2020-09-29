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29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, piyasaların ikinci işlem gününde de devam ediyor.
29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, piyasaların ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan da canlı rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı ve 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir yükseliş yaşıyor. Peki, 29 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 

ATA ALTIN

  • Alış: 3.163,20
  • Satış: 3.181,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.110,00
  • Satış: 3.157,00

GRAM ALTIN

  • Alış: 472,98
  • Satış: 473,10

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.535,30
  • Satış: 1.556,10

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 770,00
  • Satış: 779,00

TAM ALTIN

  • Alış: 3.003,14
  • Satış: 3.062,44
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