29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, piyasaların ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan da canlı rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı ve 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir yükseliş yaşıyor. Peki, 29 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 3.163,20

Satış: 3.181,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.110,00

Satış: 3.157,00

GRAM ALTIN

Alış: 472,98

Satış: 473,10

YARIM ALTIN

Alış: 1.535,30

Satış: 1.556,10

ÇEYREK ALTIN

Alış: 770,00

Satış: 779,00

TAM ALTIN