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29 kişiye vatandaşlık verildi

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Bakanlar Kurulu, 29 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
29 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 29 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Ahmet Gülen, Serdar Akarsu, Hasan Açıkgöz, Tuğçe Ata, Selina Suadiye, Sadi Yazıcı, Hatice Atay, Özgür Savaşır, Hakan Mert Altunay, Rabia Betül Çamlı, Zeynel Yayla, Arzu Ece Deste, Yasin Çamlı, Sariye Er, Fuat Yuca, Hakan Temel, Nazlıcan Torman, Gülsen Kesici, Hacı Doğan Dağ, Leyla Koçak, Uğur Güven, Murat Özbek, Emine Alakuş, Simge Ginlik, Ömer Uyanık, Eren Can Aslan, Nesrin Kaya, Alptekin Çorumlu, Murat Yakut.

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