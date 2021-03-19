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29 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor

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Lise son sınıflar 29 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak.
29 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor

Açıklanması beklenen kararlara göre

Lİse son (12) sınıflar 29 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Detaylar geliyor...

 

Başbakan Saner Kararları açıklıyor...

22-29 Mart'ı kapsayan kararlar şöyle:

22 Mart Pazartesinden itibaren Pazar günü hariç gece 21.00'dan sabah 05:00'a kadar yasak devam edecek.

Pazar günü Fırın,eczane ve benzin istasyonlarının açık olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

21 Mart'tan itibaren okulların sadee 12.sınıfları seyreltilmiş bir şekilde devam edecek. Kalansınıflar online devam edecek...

Paket servisler ve Restoranlar için kararlar aynı şekilde devam edebilir.

Bet ofisler 24 mart'a kadar PCR testleri tamamlandığında ve bulaşıcı hastalıklar üst komitesi aksi karar almadıkça 3'te1 oranında içeride hizmet verebilecek..

Fitness salonları 24 mart'a kadar PCR testleri tamamlandığında ve bulaşıcı hastalıklar üst komitesi aksi karar almadıkça açılabilecek...

12 Nisan 2021 tarihinden itibaren 3 günlük kapalı otel turizminn başlamasına imkan tanımak adına bileklik uygulamasının hayata geçmesini bekleyeceğiz,geriye kalan turizm hizmetlerinin de takvimlenerek aılması için çalışmalarımızı yönlendireceğiz

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