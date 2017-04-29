29 Nisan Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları

29 Nisan Cumartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu gün kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve yakın çevrenize adeta neşe saçıyorsunuz. Sevgilinize yapmak istediğiniz bir sürpriz var ve bunun tam zamanı. Bu günlerde iş hayatınızda bazı hareketlilikler söz konusu bu durumu karınıza çevirmek elinizde olan bir durum. Canınızı sıkan bir gelişme bu aralar tekrar gündeme geliyor ve konu üzerine tekrar düşünmenize neden olacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklarda olan ve ona özlem duyduğunuz bir kişiyle yakın zamanda buluşmanız mümkün. İşinizle ilgili arayış içinde olduğunuz zamanlar vardı ve zamanlar geride kaldı. terfi aldınız ve bunun sonucu olarak kendinizi mutlu hissediyorsunuz, işinizde bir süre daha devam etme düşünceniz var. Uyarıları gözden geçirip daha çok girişken olmanız günler yaklaşıyor.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı yakınlaşmalar başınıza bela olabilir. Bazen duygularınız ekstrem seviyelere ulaşabilir, siz ise bu durumu aşka olarak değerlendiriyorsunuz bazen fazla hızlı davranıyorsunuz ve dolayısıyla istemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İş hayatınızda bazı kararlar aldınız ve bu kararların arkasında sonuna kadar durmalısınız. Yakın zamanda gerçekleri öğreneceksiniz, dolayısıyla kendinizi zorlamamalısınız zira sakin olamadığınız her durum size zor anlar yaşatıyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinize fazla zaman tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ancak içinizde onsuz yapamayacağınıza dair bir his var. Bu his sizi çıkmaza sokmasına izin vermek istemiyorsunuz hem sevgi dolu hem de dikkatlisiniz. İş hayatınızda bulunduğunuz konumda mutlusunuz ve bu size akılcı kararlar almayı sağlıyor. Maddi anlamda kendi kazancınızı sağlıyor hatta artırabiliyorsunuz bile. Biraz kuşkucusunuz ve bu yanınızı sevmeseniz de elinizde olmayan bir durum.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda bazı durumlar sizi zorluyor, bu durumu aile yaşantınıza da yansıtıyorsunuz çevrenizdekiler bu durumdan rahatsız oluyor. Bu aralar yakın çevrenize yani katılan birinin tavırları dikkatinizi çekecek ve onu yakından tanımak isteyeceksiniz. Satışınız yapmayı düşündüğünüz bir malınızı elinizden uygun bir fiyata çıkaracaksınız. Bir iş fırsatını uzun ısrarlar sonucu kabul etmeniz gibi bir durum söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgilinizle ara sıra hareketli ara sıra durgun bir ilişkiniz var bu durum sizi hoşnut etse de karşı tarafın çoğunlukla hoşuna gitmiyor ve bunu size yakın zamanda anlatacağına emin olmalısınız. Üzerinizde ki iş sorumluluklarınızın artacağı bir döneme girdiniz ve bu dönem sizi yoracak olsa da üstesinden kalkmanız halinde sonunda sizin için güzel bir sürpriz olacak. Arkadaşlarınızla aranızda ki ilişkilere dikkat etmelisiniz bu gün sizin için zor geçecek.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde mutlu günler geçirmeseniz de, sevgilinizin sempatik tavırları sizi çok etkiliyor. Bazen onsuz yolunuza devam etmeyi düşünseniz de bunun kendi içinizde neler yaratacağına bir anlam da veremiyorsunuz. Duygularınızdan emin olmadan hareket etmemelisiniz. Parlak zekanız sayesinde çoğu zaman, söylediğiniz fikirler uygulama görüyor. Ailenizin serzenişlerine kulak vermelisiniz ve onlar sizin kötülüğünüzü istemiyor bunu unutmamalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız da biraz hareketlilik katamamanın zamanı geldi. Çevrenizden gelen baskılara kulak vermelisiniz ya da vermemelisiniz, hayat sizin ve bu hayat için sizden başka kimse iyi bir karar veremez ancak bazen sizin göremediğiniz başkalarının gördüğü durumlar olabilir. İşinizle ilgili sorunlar yaşamıyorsunuz fakat maddi anlamada aldığınız maşı yetersiz buluyorsunuz. Ailenizi fazla ihmal ettiniz onlar olan sevginizi belli etmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski sevgilinizle sarsıntılı günler yaşadınız ancak bu sizin hayatınız boyunca bu şekilde olacak diye bir kaide yok ve bu düşünceden sıyrılamazsanız hayatınızın uzun bir kısmını etkilemesine izin vermiş olacaksınız. Acele yaptığınız her şeyi elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz daha dikkatli davranmalısınız. Çevrenizde bulunan bazı kişilere karşı bir güven verdiniz ve bu güveni sarsıcı tavırlar da bulunmamalısınız, tekrar bu şansı yakalayamayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk konusunda sonunda yüzünüz gülüyor, partneriniz sonunda sizi anlamaya başladı. Kendinizi ruhsal açıdan zinde hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Risk almayı seviyorsunuz ve bu durum yakın zamanda karınıza dönecek. İşinizle ilgili yaptığınız son hamleler sizin yükselmenizi sağlayacak. Hafta sonu yaptığınız planlarınız altüst olabilir dikkat etmelisiniz, bu aralar veremeyeceğiniz sözler tutmamalısınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili oldukça gayretlisiniz ancak karşı tarafın sizin çabalarınızı küçümser davranışları sizi çileden çıkarıyor. Sürpriz bir teklifle yeni planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Maddi anlamda çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. İradeniz sayesinde ilişkileriniz korumanız mümkün.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgilinizle aranızda ki problemlerin çoğu sizden kaynaklanıyor. İşinizle ilgili bazı canınızı sıkan durumlar sonunda çözüme kavuşuyor. Hayal ettiğiniz şeyler için biraz daha para ayırmalısınız. Aklınızda bulunan yatırımlar için para biriktirmediniz gerekiyor yani sizin hiç yapamadığınız şeyi. Günü birlik yaşamak sizi yıpratıyor.