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SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

29 pozitif vaka...20 kişi Lefkoşa'dan

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Toplam 5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi" 
29 pozitif vaka...20 kişi Lefkoşa'dan

Toplam 5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i  yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi  Girne,  1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 1  /  Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9 

Girne 
Girne Merkez -1  / Girne Boğaz - 1  / Alsancak- 2 

Gazimağusa 

Vadili  -1 

4  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  4    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 21     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798  

Toplam Vaka Sayısı: 3547 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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