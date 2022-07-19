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29 yaşına hayatını kaybeden kadına otopsi

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29 yaşına hayatını kaybeden kadına otopsi yapıldı
29 yaşına hayatını kaybeden kadına otopsi

16.07.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirildiği Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Lisa Nyasha TAWONEZVI (K-29)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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