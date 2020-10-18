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29 Yaşında Girne'de evinde ölü bulundu

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29 Yaşında Girne'de evinde ölü bulundu
29 Yaşında Girne'de evinde ölü bulundu

29 Yaşında Girne'de evinde ölü bulundu.

Girne'de Nijerya uyruklu 29 yaşındaki bir kişi, kaldığı evde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'nın "ani ve gayri tabii ölüm" olarak açıkladığı olaya göre, bugün 17.45'te evinde ölü bulunan Nijerya uyruklu Collins Nkenna Nwaulu'nun (E-29) cesedinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. 

Nwaulu'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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