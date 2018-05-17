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2933 kök hintkeneviri ele geçirildi

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Lefke’de bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu mezarlık bölgesinde bir arazi içerisinde ekili, toplam 2933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki ele geçirildi.
2933 kök hintkeneviri ele geçirildi

Polis Basın subaylığından alınan bilgiye göre, konuyla ile ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Tutuklanan şahsın ikametgahında ve aracında yapılan aramada ise yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir kilo ağırlığında madde, bir adet tabanca ve şarjörü ile tabancaya ait toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Güzelyurt’da ise, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, evinin avlusunda, ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 kök bitki ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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