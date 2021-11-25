  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9848
  • Euro 13.4443
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti!

» »
297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti!
297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.228 olup, 233' ü yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 197 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır.

100 kişi Lefkoşa, 71 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.228 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 233  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 197

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.006.030

Toplam Vaka Sayısı: 27.425 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.447

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2980 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2885 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6773 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 593

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7232

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.204

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Motor Sporlarında Sürücüler Çok Dikkatli Olmalı25 Kasım 2021 Perşembe 18:14
  • DAÜ'de neler oluyor? Seçim yasakları başlamadan münhalsiz, sınavsız atamalar yapıldı. İşte isimler...25 Kasım 2021 Perşembe 18:13
  • KTTO Anı Ormanı Protokolü İmzalandı25 Kasım 2021 Perşembe 17:52
  • Ataoğlu, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı İle İlgili Açıklama Yaptı25 Kasım 2021 Perşembe 17:36
  • Covid-19'dan 2 ölüm daha!25 Kasım 2021 Perşembe 17:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar İmar Planından Memnun25 Kasım 2021 Perşembe 17:13
  • Bakan Oğuz Bu Akşam Adaya Dönüyor25 Kasım 2021 Perşembe 17:04
  • Öğretmenler Günü’nde Yedidalga İlkokulu’na Yuva Hediye Edildi25 Kasım 2021 Perşembe 16:28
  • 73 yaşındaki Halil Koday, Hayatını Kaybetti25 Kasım 2021 Perşembe 16:14
  • Tosunoğlu: Türkiye Cumhuriyeti Olmasa Nefes Alamayız25 Kasım 2021 Perşembe 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti