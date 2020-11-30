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298 promil alkollüyken kaza yaptı,mahkemede bayıldı

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Hastanede müşahede altına alınan zanlıya gıyabında 3 gün tutukluluk emri verildi
298 promil alkollüyken kaza yaptı,mahkemede bayıldı

Gazimağusa’da bir üniversite içerisindeki yolda kullanımındaki ZMY 847 plakalı kiralık aracı 298 promil alkol tesiri altında kullanmakta olduğu bir esnada dikkatsiz sürmesi sonucu kaldırıma vurmak suretiyle kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed (E-25) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün öğle saatlerinde alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak, dikkatsiz sürüş, sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve KKTC’den sürüş ehliyeti olmaksızın araç kullanmak suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ek tutukluluk emri temini için yargıç huzuruna çıkarıldı.

Duruşmanın başlamasından çok kısa bir süre sonra olduğu yere yığılıp kalan ve görevlilerin korkulu anlar yaşamasına sebep olan zanlıya ilk müdahale bulunduğu yerde mahkemeye çağrılan ambulans görevlileri tarafından yapıldı. Zanlı kendine gelmekte zorlanması üzerine ambulansa konarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Hastanede müşahede altına alınan zanlıya gıyabında 3 gün tutukluluk emri verildi

Zanlının müşahede altına alınmasıyla tutukluluk duruşması ilerleyen saatlerde iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Salih Demirci kaza ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı ve kaza sonucu zanlının kullanımındaki araca 3000 TL civarında bir hasar meydana geldiğine değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlıya gıyabında 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde gıyabında emir verdi. (MHA)

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