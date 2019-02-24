29'uncu dönem TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 29'uncu Meclis Başkanını seçmek için bugün(24 Şubat 2019) saat 12.00'de Meclis Genel Kurulu'nda toplandı. Meclis Başkanı için AKP'nin adayı Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'nin adayı Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve HDP'nin adayı İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay olarak belirlendi. AKP adayını destekleyeceğini belirten MHP, aday göstermedi. AKP heyeti ve Mustafa Şentop, seçim öncesi CHP, İyi Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday olmuştu. Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adanbaşkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurulda bulundu.

Oylamalar devam ederken liderler de kuliste sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, vekillerle çay kahve eşliğinde sohbet etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu

Üçüncü tur oylamanın sonunda 336 oyla meclis başkanı, AKP'nin adayı Mustafa Şentop seçildi.

İlk turda çoğunluk sağlanamadı

TBMM Meclis Başkanı seçimlerinde ilk tur sonucunda üçte iki çoğunluk sağlanamadı. 582 oy kullanılan seçimde, 4 aday da gerekli olan 400 oyu alamadı. Adayların oy sayıları şöyle:

Mustafa Şentop: 322

Engin Altay: 120

İmam Hüseyin Filiz: 35

Serpil Kemalbay: 45

Geçersiz :6

Meclis Başkanı seçimi için 2'inci tur oylamaya geçildi

İkinci tur oylamada ise şu sonuçlar alındı:

Mustafa Şentop: 333

Engin Altay: 126

Serpil Kemalbay: 46

İmam Hüseyin Filiz: 35

4 aday, ikinci turda da gerekli 400 oy sayısına ulaşamadı.

MHP'nin de desteklediği Mustafa Şentop'un üçüncü turda 29'uncu dönem Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop, bugün AKP heyetiyle birlikte saat 11.00'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret etti. Şentop daha sonra 11.15'de İyi Parti grubunu, 11.30'da ise HDP grubunu ziyaret ederek, destek istedi.

AKP'nin TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oldu

AKP grubu ise Şentop'tan sonra boşalacak Meclis Başkanvekili koltuğunu belirlemek için basına kapalı toplandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Şentop'un TBMM Başkan adayı olması dolayısıyla AKP'nin TBMM Başkanvekili oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na Bilgiç'in yerine, eski bakan Lütfi Elvan'ın gelmesi bekleniyor.

Süreyya Sadi Bilgiç kimdir?

İktisatçı; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme- İstatistik bölümlerini bitirdi. Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesinde Almanca eğitimi aldı.

23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalıştı. Bilgi işlem ve ileri teknoloji uygulamaları, tekstil ve perakende sektörlerinde görev aldı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Isparta Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyeliği, 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilliği, 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İngilizce ve Almanca bilen Bilgiç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in babası, Adalet Partisi (AP) kurucularından 'Koca Reis' lakaplı Sadettin Bilgiç'ti.

Başkanlık seçimi nasıl gerçekleşecek?

Meclis başkanlığı seçimi için birinci ve ikinci turda 400 oy gerekiyor. Seçimin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday seçilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili yeni başkan olacak.

Meclis lokantasından Şentop'a jest

Meclis lokantası bugünkü menüsünü seçileceğine kesin gözüyle bakılan Mustafa Şentop'a göre ayarladı. Tekirdağ milletvekili olan Şentop için menüde Tekirdağ köftesi ve Rumeli beğendisi yer aldı.

Meclis lokantası daha önce de başkanların memleketlerine göre menü düzenleniyordu.