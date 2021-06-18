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2gr Uyuşturucuyla Yakalandı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
2gr Uyuşturucuyla Yakalandı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

17.06.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında Güzelyurt’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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