2gr Uyuşturucuyla Yakalandı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
17.06.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında Güzelyurt’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.