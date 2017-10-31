“2’inci Açık Kapı Festivali” sona erdi

“Sivil Toplum Yollarda” sloganıyla düzenlenen “2. Açık Kapı Festivali” dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Etkinlik, ekim ayı boyunca yapılan faaliyetleri içeren videolar ve fotoğraf sergisi aracılığıyla festival deneyimini paylaşmak üzere sivil toplum örgütlerinden, AB üye ülkelerinden, Avrupa Komisyonu’ndan ve Kıbrıs Türk idaresinden temsilcileri bir araya getirdi.

Festivalin kapanış etkinliği dün akşam Bedesten’de yapıldı.

Sivil Alan’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George Markopouliotis, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale katılan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek Avrupa Komisyonu’nun sivil toplumun sarsılmaz destekçisi olmaya devam ettiğini belirtti.

Sivil Toplum Örgütü temsilcisi Süreyya Çelmen Değer, STÖ’lerin çalışmalarını ve şeffaflığını teşvik eden böylesi bir etkinliğin önemine değinerek, sivil toplumun gelişimini mümkün kılacak politikalar ile kamu ve özel sektörden donörler tarafından daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Festival, sivil toplum örgütleri ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik destek projesi sivil alan işbirliğiyle gerçekleştirildi.

“2. Açık Kapı Festivali” kapsamında, ekim ayının her cumartesi Lefkoşa, Lefke, Gazimağusa ve Galatya/Mehmetçik’te STÖ festivali, sivil toplum örgütleri tarafından 26 etkinlik düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri, tekerlekli sandalye empati etkinliği, kanser farkındalığı, film ve fotoğraf sergileri, satranç müsabakaları, okçuluk deneyimi, doğa yürüyüşleri, bilgi masaları, mağara simülasyonu, tek ip tekniği denemesi, kukla tiyatrosu, masal anlatımı, dans performansları ve daha birçok faaliyetle festivale katıldı.

67 Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütü ve 5 iki toplumlu örgüt 120’den fazla etkinlikle festivale katılırken, genç gönüllüler, katılımcılarla ağ kurma fırsatı buldu.