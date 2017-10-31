 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

“2’inci Açık Kapı Festivali” sona erdi

»
“2’inci Açık Kapı Festivali” sona erdi
“Sivil Toplum Yollarda” sloganıyla düzenlenen “2. Açık Kapı Festivali” dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Etkinlik, ekim ayı boyunca yapılan faaliyetleri içeren videolar ve fotoğraf sergisi aracılığıyla festival deneyimini paylaşmak üzere sivil toplum örgütlerinden, AB üye ülkelerinden, Avrupa Komisyonu’ndan ve Kıbrıs Türk idaresinden temsilcileri bir araya getirdi.

Festivalin kapanış etkinliği dün akşam Bedesten’de yapıldı.

Sivil Alan’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George Markopouliotis, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale katılan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek Avrupa Komisyonu’nun sivil toplumun sarsılmaz destekçisi olmaya devam ettiğini belirtti. 

Sivil Toplum Örgütü temsilcisi Süreyya Çelmen Değer, STÖ’lerin çalışmalarını ve şeffaflığını teşvik eden böylesi bir etkinliğin önemine değinerek, sivil toplumun gelişimini mümkün kılacak politikalar ile kamu ve özel sektörden donörler tarafından daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Festival, sivil toplum örgütleri ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik destek projesi sivil alan işbirliğiyle gerçekleştirildi.

“2. Açık Kapı Festivali” kapsamında, ekim ayının her cumartesi Lefkoşa, Lefke, Gazimağusa ve Galatya/Mehmetçik’te STÖ festivali, sivil toplum örgütleri tarafından 26 etkinlik düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri, tekerlekli sandalye empati etkinliği, kanser farkındalığı, film ve fotoğraf sergileri, satranç müsabakaları, okçuluk deneyimi, doğa yürüyüşleri, bilgi masaları, mağara simülasyonu, tek ip tekniği denemesi, kukla tiyatrosu, masal anlatımı, dans performansları ve daha birçok faaliyetle festivale katıldı.

67 Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütü ve 5 iki toplumlu örgüt 120’den fazla etkinlikle festivale katılırken, genç gönüllüler, katılımcılarla ağ kurma fırsatı buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin açılışı 2 Kasım’da29 Ekim 2017 Pazar 12:17
  • Kuzuların Sessizliği restore edilmiş hâliyle yeniden vizyona giriyor28 Ekim 2017 Cumartesi 15:21
  • “Karatahta” oyunu Güzelyurt’ta sahnelenecek27 Ekim 2017 Cuma 14:36
  • Pazartesi akşamı Tanini Trio konseri var27 Ekim 2017 Cuma 11:55
  • “Nor ve Betmez” oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek26 Ekim 2017 Perşembe 16:40
  • LAÜ öğrencilerinden Rüya Taner’e sevgi seli26 Ekim 2017 Perşembe 14:46
  • Kıbrıslı Türk karikatürist Çakmak'ın eseri Karikatür Ustası Ödülü'ne aday gösterildi26 Ekim 2017 Perşembe 08:21
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Temiz Kıbrıs Hareketi yararına konser25 Ekim 2017 Çarşamba 16:56
  • 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Ayşegül Koca gitar resitali25 Ekim 2017 Çarşamba 13:26
  • “Birlikte” belgeseli perşembe akşamı Dayanışma Evi’nde24 Ekim 2017 Salı 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti