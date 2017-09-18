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“2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı

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“2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı
Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla, Cihangir Muhtarlığı ile Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün organize ettiği etkinlik, dün Cihangir Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleşti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte gün boyunca Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal tarafından açılışı yapılan fotoğraf sergisi, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin folklor gösterileri, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi’nin “5’inci Mevsim Yaşam Korosu” adlı konseri, dans gösterileri ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Bulamaç, kuruyemiş, çörek, hellim ve meyve suyu ikramının da yapıldığı etkinlikte tüm oyuncaklar çocuklar için ücretsizdi.

“2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü”nde Bilgin Ergene de okurları için kitap imzaladı.

Etkinlik konserlerle tamamlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal etkinlikte yaptığı konuşmada, “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü”nde birçok insanın bir araya geldiğini ve böyle etkinliklerin insanları daha da sosyalleştirdiğini ifade etti.

Cihangir Muhtarı Mehmet Reis ise konuşmasında, Etkinlik için çok hazırlık yaptıklarını söyledi.

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