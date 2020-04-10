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2’nci Dünya Savaşı’nda üç yıl Nazi kampında kaldı; yaşadı.. 99 yaşında Covid-19’u yendi

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2’nci Dünya Savaşı’nda üç yıl Nazi kampında kaldı; yaşadı.. 99 yaşında Covid-19’u yendi
2’nci Dünya Savaşı’nda üç yıl Nazi kampında kaldı; yaşadı.. 99 yaşında Covid-19’u yendi

Britanya Ordusu’nda görev yaptığı 2’nci Dünya Savaşı sırasında yaralanan ve üç yıl Nazi kampında kalan 99 yaşındaki Albert Chambers yakalandığı Covid-19’u yendi.

Yaralanınca Nazilerin eline düşen ve kampta zorlu bir üç yıl geçirmesine rağmen hayatta kalmayı başaran Chambers bugün taburcu oldu ve Doncaster’daki evinin yolunu tuttu.

Tickhill Road Hastanesi’ndeki doktor ve hemşireleri onu alkışlarla uğurladı. Chambers, ayrılırken, “Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bana yaptığınız her şey için müteşekkirim. Daha iyi olamazdınız” dedi.

Üç hafta önce hastalanan ve tedavi altına alınan Chambers, eve dönünce tüm komşularına hemşirelerin mükemmel olduğunu anlatacağını söylerken torunu Stephen Gater şöyle konuştu: “Dedem sonuçta eski bir asker. Geçmişte yaşadığı zorluklar sayesinde dayanıklı olduğunu ve hastalığı yendiğini düşünüyorum. Savaş yıllarındaki zorlukları yendi. Nazi kampından sağ çıkmayı başardı şimdi de hastalığı yendi.”

Chambers’la ilgilenen hemşirelerden Paige Lax ise, “İyileşmek için savaştı. Mükemmel bir hastaydı. İnanılmaz bir adam. Evine dönmek istedi ve döndü” dedi.

Bir dönem Kraliçe 2’nci Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Sarayı’nı koruyan birimde de görev yapan Chambers’ın öyküsü basında geniş yer buldu.

 

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