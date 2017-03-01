3-4 bin araç aftan yararlanacak

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı dün Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Yasa ile kayıttan düşen araçlar kayıt altına alınacak, ödemede gecikmiş olan vatandaşlara ise kolaylık sağlanacak.

Bayındırlık veUlaştırma Bakan Kemal Dürüst, 90 gün yürürlükte kalacak olan yasayı ve yasadan kimlerin yararlanabileceğini BRT’ye anlattı.

Teşvik edici unsurlarla kayıttan düşen araçları kayıt altına almak istediklerini belirten Bakan Dürüst, gündemde olan yeni düzenlemelerle zamanında ödeme yapan vatandaşları teşvik etmek için belirli bir indirim yapılmasının da öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Dürüst, amaçlarının çeşitli nedenlerle kayıttan düşen araçların yeniden kayıt altına alınması veya kayıttan düşmüş olmasa bile seyrüsefer harçlarını ödemede geri kalmış vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Bakan Dürüst yasa gücünde kararnameyle affın uygulandığı süreçte 3-4 bin aracın aftan yararlandığını belirtti.

Bakan Dürüst mecliste onaylanan yasanın 90 gün süreyle yürürlükte olacağını bu sürenin sonunda tasarının kendiliğinden fesh edileceğini ifade etti.

Bakan Dürüst “Yasa ile hem kayıttan düşmüş araçların, hem de kayıttan düşmemiş ancak ödemede geri kalmış araçların önünü açıldı. Bunu yapmak istememizin en önemli gerekçesi, seyrüsefer ve motorlu araçların harçlarına dönük olarak bundan sonra atacağımız adım… Belki bunu tamamen ortadan kaldıracağız, belki farklı bir düzenlemeye gideceğiz. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.