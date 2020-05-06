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3.5 milyar insanı öldürecek!

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İklim değişimi önlenemediği durumunda 50 yıl içinde insanlığı büyük bir felaket bekliyor
3.5 milyar insanı öldürecek!

İklim değişimi önlenemediği durumunda 50 yıl içinde insanlığı büyük bir felaket bekliyor

Çin, ABD ve Avrupa’dan altı üniversitenin yapmış olduğu bir araştırma, sera gazı emisyonlarının azaltılmadığı durumda 50 yıl sonra sıcaklıkların dünyadaki 3.5 milyar insan için yaşanamayacak seviyede olacağını ortaya koyuyor. Wageningen Üniversitesi, Nanjing Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi, Washington Eyalet Üniversitesi ve Santa Fe Enstitüsü’nün bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı araştırma, 2070 yılına gelindiğinde, insanlığın üçte birine ev sahipliği yapan coğrafyaların Sahra Çölü’nün en sıcak noktalarındaki sıcaklığa ulaşacağı öngörülüyor.

Dünyanın daha önce görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalma riskine dair çok önemli bir uyarı niteliği taşıyan çalışmada, sera gazı emisyonlarının artışı sonucunda, sıcaklıkların hızla artması bekleniyor. Isı artış hızının değişmediği senaryoda, ortalama bir kişinin yaşadığı sıcaklık 2070 yılına gelindiğinde 7.5°C artmış olacak. Bu durum, kara ekosistemlerinin okyanuslara kıyasla daha hızlı ısınması ve nüfus artışının sıcak yerlerde daha hızlı olması sebebiyle, 3°C’nin biraz üzerinde gerçekleşmesi öngörülen küresel ortalama sıcaklık artışından daha fazla.

İnsan nüfusu yarıya iner

Bahsi geçen sıcak koşullara maruz kalan insan sayısı yarıya inebilir. Raporun yazarları arasında olan, Exeter Üniversitesi’ndeki Küresel Sistemler Enstitüsü’nün direktörlüğünü yapan ve iklim uzmanı olan Tim Lenton “Senaryolarımız, mevcut seviyenin üzerinde gerçekleşen her bir derecelik ısınmanın, bir milyar insanın sıcaklığın dayanılamayacak seviyenin üzerine çıktığı iklim koşullarında yaşaması anlamına geldiğini gösteriyor. Günümüzde, sera gazı emisyonlarının önüne geçmeyi yalnızca parasal terimlerle değil, insani değerlerle ifade edebilmemiz önem arz ediyor” diyor.

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