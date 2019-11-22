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3 adet aküyü çalan zanlının evinden uyuşturucu çıuktı

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3 adet aküyü çalan zanlının evinden uyuşturucu çıuktı
3 adet aküyü çalan zanlının evinden uyuşturucu çıuktı

13.11.19 tarihinde Çayönü köyünde A.T ait ikametgâhın avlusuna girip ikisi avlu içerisinde, biri de garaj içerisinden olmak üzere 3 adet oto aküsü sirkat eden E.T şikâyet üzerine 19.11.19 tarihinde tutuklandı.

22.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı hakkınde 3 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Canberk Sağer zanlının 13.11.19 tarihinde Çayönü köyünde A.T’ ye ait şahsın ikametgâhının avlusuna girerek avluda ve garajda olmak üzere toplam 3 adet oto aküsünü sirkat ettiğini ve GS 749 plakalı araca koymak suretiyle ayrıldığını aktardı.

Zanlının 19.11.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgâhında uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı polisler tarafından tahkikat başlatıldığına değinen Sağer, aleyhindeki tahkikatın tamamlanmasıyla Lefkoşa kaza mahkemesine çıkarılan zanlının teminata bağlandıktan sonra 21.11.19 tarihinde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, alınacak ifadeler yanında akülerin bulunması için araştırma yapılacağına vurgu yapan polis memuru Sağer, zanlı aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Olguları değerlendiren yargıç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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