24.04.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da A.H.(E-27) ve B.T.(E-29), bir iş yerinden tanesini 9 TL’ ye satın almış oldukları orijinal olmayan 3 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saati ambalajları üzerine, dolandırmak kastı ile Duty Free etiketi yapıştırmak suretiyle orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü 310 TL’ye satmak suretiyle söz konusu şahsı dolandırdıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.