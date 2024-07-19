3 Anket, üçünde de Erhürman Tatar'ın önünde

KKTC'de önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru 3 Anket yayınlandı anketlerin üçünde de Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önünde çıktı.

İşte anket sonuçları;

STATICA’ya göre Tufan Erhürman % 42, Ersin Tatar % 30.21

METRON’a göre Tufan Erhürman % 21.7, Ersin Tatar % 16.28

CMIRS’e göre Tufan Erhürman % 35.48, Ersin Tatar % 28.23

Cumhuriyetçi Türk Partisi anketlerde yine de birinci parti konumunda görülüyor.



STATICA’ya göre;

CTP: % 35.7

UBP: % 28.29



METRON’a göre;

CTP: % 24.90

UBP: % 20.85



CMIRS’e göre;

CTP: % 33.47

UBP: % 29.52

TDP: % 5.20

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