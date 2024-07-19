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3 Anket, üçünde de Erhürman Tatar'ın önünde

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3 Anket, üçünde de Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önünde çıktı.
3 Anket, üçünde de Erhürman Tatar'ın önünde

KKTC'de önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru 3 Anket yayınlandı anketlerin üçünde de Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar'ın önünde çıktı.

İşte anket sonuçları;

STATICA’ya göre Tufan Erhürman % 42, Ersin Tatar % 30.21
METRON’a göre Tufan Erhürman % 21.7, Ersin Tatar % 16.28
CMIRS’e göre Tufan Erhürman % 35.48, Ersin Tatar % 28.23

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi anketlerde yine de birinci parti konumunda görülüyor.

STATICA’ya göre;
CTP: % 35.7
UBP: % 28.29

METRON’a göre;
CTP: % 24.90
UBP: % 20.85

CMIRS’e göre;
CTP: % 33.47
UBP: % 29.52
TDP: % 5.20

 

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Üç anket, ittifak ve diyalog - Cenk Mutluyakalı

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