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3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

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3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi
3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

Tarım Dairesi 26 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne  rastlanılmıştır.

KFH Gıda Ltd ait elmada (Golden Delicious)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Deftera Gıda Ltd ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Erkan Gök’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Koruçam köyü sakinlerinden İbrahim Erpolat’a  ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha  edilecektir.

 

3 Aralık  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Stk

Limit Üstü

 

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

KFH Gıda Ltd. Şti

İthal

Elma stk

Temiz

 

KFH Gıda Ltd. Şti

İthal

Elma Golden Delicious

Limit Üstü

 

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Erkan Gök

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Erkan Gök

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

Pınarlı Tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Hakkı Kavaz

Yayla

Biber

Temiz

 

Şen Bender

Güvercinlik

Havuç

Temiz

 

Mehmet Yücel

Güvercinlik

Marul

Temiz

 

Hürü Şeker

Mağusa

Domates

Temiz

 

Cabbar Çelik

Türkmenköy

Golyandro

Temiz

 

Pembe Özfadıl

Türkmenköy

Glumbra

Temiz

 

Aytaç Yeğen

Akova

Sarma

Temiz

 

Aytaç Yeğen

Akova

Domates

Temiz

 

Aytaç Yeğen

Akova

Domates

Temiz

 

Ahmet Yıldırım

Tepebaşı

Domates

Temiz

 

Bedreddin Çav

Tepebaşı

Domates

Temiz

 

İbrahim Erpolat

Koruçam

Dereotu

Limit Üstü

 
     

 

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