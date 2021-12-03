3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

Tarım Dairesi 26 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.
KFH Gıda Ltd ait elmada (Golden Delicious) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Deftera Gıda Ltd ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Erkan Gök’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Koruçam köyü sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Elma Stk
Limit Üstü
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
KFH Gıda Ltd. Şti
İthal
Elma stk
Temiz
KFH Gıda Ltd. Şti
İthal
Elma Golden Delicious
Limit Üstü
Cahide Kılıç
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Erkan Gök
İthal
Elma Stk.
Temiz
Erkan Gök
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
Pınarlı Tarım İşl.
İthal
Mısır Slajı
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Hakkı Kavaz
Yayla
Biber
Temiz
Şen Bender
Güvercinlik
Havuç
Temiz
Mehmet Yücel
Güvercinlik
Marul
Temiz
Hürü Şeker
Mağusa
Domates
Temiz
Cabbar Çelik
Türkmenköy
Golyandro
Temiz
Pembe Özfadıl
Türkmenköy
Glumbra
Temiz
Aytaç Yeğen
Akova
Sarma
Temiz
Aytaç Yeğen
Akova
Domates
Temiz
Aytaç Yeğen
Akova
Domates
Temiz
Ahmet Yıldırım
Tepebaşı
Domates
Temiz
Bedreddin Çav
Tepebaşı
Domates
Temiz
İbrahim Erpolat
Koruçam
Dereotu
Limit Üstü
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