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3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Başbakanlık: “Kamuda görevli engelli personele yarın idari izin verildi”

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Kamuda görevli engelli kapsamındaki personele 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yarın bir günlük idari izin verildi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Başbakanlık: “Kamuda görevli engelli personele yarın idari izin verildi”

Kamuda görevli engelli kapsamındaki personele 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yarın bir günlük idari izin verildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, izin, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları çerçevesinde ve benzer günlerde kamu personeline sağlanan imkan da göz önünde bulundurularak verildi.

Açıklamada, ayrıca izin kararının, engelli bireylerin, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklere katılımlarına olanak sağlamak üzere, ilgili kamu kurumlarının görüş ve onayı da alınarak verildiği kaydedildi.

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