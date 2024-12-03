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3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Minik ellerden büyük hareket

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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Minik ellerden büyük hareket

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. 

Girne Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerinin desteğiyle Ecevit Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler trafikte duran araçlara kontrollü bir şekilde broşür dağıttı. Çocukların samimi yaklaşımları ve güler yüzleri, şoförler üzerinde olumlu bir etki yaratarak engelliler gününün anlam ve önemini bir kez daha hatırlattı. 

Toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına daha duyarlı bir toplum oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, sürücüler hem çocukların enerjisi hem de verilen mesajlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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