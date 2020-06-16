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3 aydır kapalı olan dükkana 391 bin lira elektrik faturası geldi:"'Önce öde, sonra itiraz et' diyorlar"

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3 aydır kapalı olan dükkana 391 bin lira elektrik faturası geldi:"'Önce öde, sonra itiraz et' diyorlar"
3 aydır kapalı olan dükkana 391 bin lira elektrik faturası geldi:"'Önce öde, sonra itiraz et' diyorlar"

Kırklareli'nde bir internet kafeye konoravirüs önlemleri çerçevesinde işyerinin kapalı olduğu mart ayında 4 bin 297 lira ve haziran ayında da tam 391 bin 645 lira elektrik faturası geldi. Şirket tarafından esnafa önce faturayı ödemesi, sonra itiraz etmesi gerektiği söylendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde birçok işyeri gibi internet kafeler de kapatıldı. 1 Haziran’da atılan ‘normalleşme’ adımlarıyla birlikte çok sayıda sektörde işyeri açılırken, internet kafeler açılmadı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde internet kafe işleten Necmi Ateş de işyerinin açılacağı günü beklerken bir sürpriz ile karşılaştı. Ateş'e, konoravirüs önlemleri çerçevesinde işyerinin kapalı olduğu mart ayında 4 bin 297 lira ve haziran ayında 391 bin 645 lira elektrik faturası geldi.

‘30 BİN NÜFUSLU İLÇENİN FATURASINI TEK KALEMDE BANA YAZMIŞLAR’

Ateş, mart ayındaki faturaya yaptığı itiraz sonuçlanmadan haziran ayında gelen fatura ile şoke oldu. Ateş, “Zaten 3 aydır kapalıyız. İnternet, su faturaları, kira var. Vergiler işliyor. Bunlarla cebelleşirken, bir de böyle elektrik faturasıyla uğraşıyorum.30 bin nüfuslu ilçenin bütün faturasını sanırım tek kalemde bana yazmışlar” dedi.

9 YILDA EN YÜKSEK FATURA 2 BİN 400 LİRA

ANKA'nnın haberine göre Ateş, kendisinin 9 senedir internet kafe işlettiğini ve şimdiye kadar en yüksek faturanın Ocak 2020’de geldiğini söyleyerek, “9 senedir ödediğim en yüksek fatura 2 bin 400 lira. Bu zamana kadar faturalarım 2 bin 400 lirayı geçmedi. Zaten sıkıntılarımız belli. 90 gündür para kazanamadık. Türkiye genelinde 14 bin internet kafe var. Şimdi açılmayı bekliyoruz” diye konuştu.

‘ÖNCE ÖDE, SONRA İTİRAZ ET’ DEDİLER’

Ateş, itiraz ettiği elektrik dağıtım şirketini aradığında, önce farutayı ödemesini, daha sonra itiraz etmesinin istendiğini belirterek, "Aradığım görevli bu kadar yüksek fatura karşızında çok şaşırdı. Ancak prosedür gereği, önce fatura bedelini ödemem gerektiğini söyledi. Böyle bir dönemde bu kadar sıkıntı ile boğuşurken bu parayı nasıl bulurum. Bulsam Babaeski'de iki daire alırım" dedi.15923037373-aydir-kapali-dukkana-391-bin-lira-fatura-geldi1.jpg

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