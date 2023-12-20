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3 aydır nehrin dibinde kalan iPhone, şarja takıldığında tekrar çalıştı

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Nehir temizleme işi yapan bir dalgıç, 10 Kasım tarihinde nehrin içerisinde somon balığı temizliği yaparken, kayaların arasında yosunla kaplı bir iPhone cihaza rastladı.
3 aydır nehrin dibinde kalan iPhone, şarja takıldığında tekrar çalıştı

3 ay nehrin dibinde kalan bir iPhone 12, şarja takıldığında tekrar çalıştı.

Kuzey Kaliforniya'da nehir temizleme işi yapan dalgıç Lee, 10 Kasım tarihinde Sranislaus Nehri'nde somon balığı temizliği yaparken kayaların arasında yosunla kaplı bir iPhone 12 cihazla karşılaştı.

Dalgıç, iPhone cihazını temizledikten sonra birkaç gün kuruması için bekledi ve 1 hafta sonra cihazı şarja bağladıktan sonra tekrar çalıştırmayı başardı.  

SON VİDEO 3 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Cihazın kilidi olmadığı bildirilirken fotoğraflara giren Lee, en son 4 Eylül tarihinde nehirde çekilen bir video ile karşılaştı.

Buradan yola çıkarak 3 aydır su altında bulunan iPhone 12 cihazının kurutulduktan sonra tekrar sorunsuz çalıştığı kaydedildi. 

KASITLI OLARAK SUYA DALDIRILMAK İÇİN TASARLANDI

Apple, iPhone 12 ve daha yeni modellerinde suya dayanıklılığı 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik içerisinde garanti ediyor.

Ancak cihazların kasıtlı olarak suya daldırılmak için tasarlanmadığını bilmekte fayda var.

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