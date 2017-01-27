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3 ayın sonunda 29 yaşındaki zanlı yakalandı!

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3 ayın sonunda 29 yaşındaki zanlı yakalandı!
Kendi kendini bıçakla kesen ev arkadaşını durdurmak istedi, korkup 3 metre yüksekten düşerek hastanelik oldu...

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, 12.10.2016 tarihinde, Lefkoşa’da T.M. (E-29), çakı ile vücudunun çeşitli yerlerini kendi kendine yaraladığı sırada, ev arkadaşı olan Şeherine Juntılla olayı gördü.

Olayın etkisiyle T.M. isimli 29 yaşındaki adamın ev arkadaşı Juntılla'nın üzerine yürümesi sonucunda Juntılla'nın korkmasına sebebiyet vererek, ikametgahın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki penceresinden kendisini aşağı atmasına sebep olmuştu.  

Olayda yaralanan Şeherine Juntılla,, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.

Mesele ile ilgili olarak aranmakta olan T.M.  Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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