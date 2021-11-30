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3 Aylık Bebeğini Öldüresiye Dövdü! İşte O Görüntüler

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Gaziantep'te Y.G., ağlayan 3 aylık bebeğini döverek darbetti. Bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba, gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
3 Aylık Bebeğini Öldüresiye Dövdü! İşte O Görüntüler

Gaziantep’te yaşayan Y.G., Kahvelipınar Mahallesindeki evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Y.G.’nin emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

KAFASINDA YARALANMA OLDU

Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Y.G. hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın  C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.”

ANNESİ KONUŞTU

Gaziantep'te 2 aylık bebeği babası tarafından acımasızca dövülen anne Semra Göç, yaşadıklarını anlattı. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan” dedi.

TUTUKLANDI

Gaziantep’te, ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç’ün gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesinde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır.”

 

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