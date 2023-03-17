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3 ayrı yerde kaza: 3 yaralı

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3 ayrı yerde, alkol ve dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi.
3 ayrı yerde kaza: 3 yaralı

Girne, Mağusa ve Tuzla'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Gerçekleşen 3 trafik kazasında da araç sürücüleri alkollü çıktı.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, dün, saat 20:30 sıralarında, Özgür TEKDEMİR (E-36) 226 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 865 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan Özgür TEKDEMİR, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Ayrıca, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 00:45 sıralarında,  Hakan YALÇINTAŞ (E-30) 195 miligram alkol içki tesiri altında, yönetimindeki KR 472 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hakan YALÇINTAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. 

Öte yandan, Tuzla’da bugün saat 01:00 sıralarında, Ersoy Birtan Caddesi üzerinde, Ahmet GÜRSES (E-31) 149 miligram alkol içki tesiri altında,  yönetimindeki KU 973 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiziliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HK 013 plakalı van araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kontrolsüzce savrulan KU 973 plakalı araç, bir bakkalın önünde bulunan tüp gaz muhafaza kafesine de çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ahmet GÜRSES, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Üç kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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