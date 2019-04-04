3 bakandan Karavezirler’e ziyaret

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali dün (03.04.2019), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ile Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu ve İçişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Aral Moral’ın katılımıyla gerçekleşen görüşmeye Değirmenlik Belediyesi İmar Bölümü personeli Nilgün Aydın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Huriye Öztümen de katıldı.

Ülkemizde yaşanan sel olaylarının değerlendirildiği toplantıda, hazırlanan slayt sunumu ile derelerin harita üzerindeki yerlerinin analizi yapıldı. Bakanlara; Değirmenlik Belediyesi’nin ileriye dönük projeleriyle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediyeye yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, bakanlara Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı 21 muhtarlık ve tüm belde adına teşekkür etti.