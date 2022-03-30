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3 Bin 500 Ukraynalıya Kalacak Yer Aranıyor

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3 Bin 500 Ukraynalıya Kalacak Yer Aranıyor
3 Bin 500 Ukraynalıya Kalacak Yer Aranıyor

Limasol’da şu anda bulunan 3 bin 500 Ukraynalı göçmene kalacak yer arandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis başkanlığında ilgili birimlerin katılımıyla yapılan toplantıda Limasol’da hissedilen Ukrayna savaşının etkilerinin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Limasol’da şu anda bulunan 3 bin 500 Ukraynalının durumu da ele alınırken, bu kişilerin kalacak yer, iş ve çocukları için okul aradıkları da belirtildi.

Gazete, Limasol Belediyesi’nin, Ukraynalılara kalacak yer bulunması amacıyla hükümetle iş birliği yapma niyetinde olduğunu yazdı.

Habere göre toplantıda ayrıca turizmde görülmeye başlanan sorunların yanı sıra banka yaptırımları nedeniyle şehirde yaşayan Rusların karşılaştıkları sorunlar da ele alındı.

Öte yandan Politis gazetesi toplantıda ayrıca Limasol’da binlerce Rus ve Ukraynalının yaşadığına dikkat çekilerek amacın bu kişilerin normal bir şekilde yaşamlarını sürdürmesinin sağlanması ve aralarında problem yaşanmaması olduğunun altının çizildiğini belirtti.

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