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3 bin 932 metrelik halı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
3 bin 932 metrelik halı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı. Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanını kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı.

Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.

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