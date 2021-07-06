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3 bin atık malzemeden iki yılda at yaptı: Çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir demirci hurdaya ayrılan araç ve motosiklet parçalarından 150 kilogram ağırlığında at yaptı.
3 bin atık malzemeden iki yılda at yaptı: Çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün

DHA’nın haberine göre çırak olarak başladığı demircilik mesleğini 30 yıldır sürdüren 42 yaşındaki Ahmet İftar, bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendiriyor.

‘Çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün’

İftar’ın amacı sergi açmak: “Bu atıklar işe yaramaz ve çevreyi kirletir. Ben de çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün düşüncesiyle çeşitli figürler yapmaya başladım. Yaptıklarım aynı zamanda atık demirin geri dönüşümüdür. Demirciliğe çıraklıkla başladım. O zamanlarda da sanata ilgim vardı. Yaklaşık 18 yıldır kendi iş yerimde çalışıyorum, 10 yıldır da demir atıklarını dönüştürüyorum. Böylece ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. Amacım ileride bir sergi açmak.“

İftar, 3 bin parça atık kullanarak iki yılda yaptığı ‘Zorbey’e fiyat biçemiyor: “İşyerime gelen müşteriler hayran kalıyor. Satın almak istiyorlar ama fiyat biçemiyorum, satmaya da kıyamıyorum.”

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