  • BIST 1.873,86
  • Altın 704.28202
  • Dolar 12.3068
  • Euro 13.9342
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

3 bin dolarlık hediye aldı, bavulundan çöp çıktı

» »
Avrupa tatilinde 3 bin dolardan fazla harcayarak hediyeler aldı, eve geldiğinde valizinden hediyeler yerine kullanılmış tişört, tıraş kremi ve köpek maması çıktı.
3 bin dolarlık hediye aldı, bavulundan çöp çıktı

Avrupa tatilinde 3 bin dolardan fazla harcayarak hediyeler aldı, eve geldiğinde valizinden hediyeler yerine kullanılmış tişört, tıraş kremi ve köpek maması çıktı.

İngiltere New Hampshire'dan Gina Sheldon, 11 gün boyunca Avrupa'da seyahat ederek yılbaşı alışverişi yaptı.

Deri ceket, takılar ve çantaların aralarında bulunduğu hediyelere 3 bin dolardan fazla para harcadı.

Eve dönüp bavulunu açınca şok yaşadı.

Hediyelerinin yerini köpek maması, kirli tişörtler ve kullanılmış tıraş kremi almıştı.

Gina, eşyaların Paris'teki Charles DeGaulle Havalimanı'ndaki bagaj alanında değiştirildiğine inanıyor.

Air France ve Delta Airlines, yaptığı açıklamada Gina Sheldon ile görüştüklerini ve soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

İyimserliğini sürdüren Sheldon ise "Arkadaşlarıma hediyelerini veremedim ama ilginç bir hikaye anlatabildim" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euro'nun 20'inci yılında Dolar'a rakip olma hayalleri hala sürüyor28 Aralık 2021 Salı 22:33
  • Fransa Kendi İslam Konseyini Kurmaya Hazırlanıyor28 Aralık 2021 Salı 20:45
  • Yeni Dışişleri Bakanının Eşi Çocuklara Bakmak İçin İşini Bıraktı28 Aralık 2021 Salı 20:21
  • 2021'in en maliyetli doğal afetleri Batı Avrupa'daki seller oldu28 Aralık 2021 Salı 15:03
  • Liderlerin siyasi olmayan kariyerleri28 Aralık 2021 Salı 14:33
  • Sefik Dzaferovic: Türkiye Bosna Hersek'in gerçek dostu28 Aralık 2021 Salı 13:39
  • Avrupa'nın gaz sancısı: Ufukta 'B planı' görünmüyor28 Aralık 2021 Salı 12:21
  • İtalya’da Sıra Dışı Dava: Risotto Yüzünden Davalık Oldu27 Aralık 2021 Pazartesi 22:04
  • Uğur Şahin Ve Özlem Türeci AB'nin 'İlham Verenler' Listesinin Başında27 Aralık 2021 Pazartesi 19:34
  • Fransa'daki Çiftliklerde Kuş Gribi Yayılıyor27 Aralık 2021 Pazartesi 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti