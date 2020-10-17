  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

3 bin TL’ye Oy Mu Satın Alınıyor?

» »
Seçime saatler kala bazı bölgelerde kişi başı 3 bin TL karşılığı oy satın alınmaya çalışıldığı iddia edildi.
3 bin TL’ye Oy Mu Satın Alınıyor?

KTÖS, Öğretmen Akademisi sınavında başarılı olup, yedek listede olan öğrenci ailelerinin okula kabul için Tatar’a oy verme şartıyla tehdit edildiğini, bazı bölgelerde ise kişi başı 3 bin TL karşılığı oy satın alınmaya çalışıldığını belirtti.

KTÖS'ün açıklaması şöyle:

"AKP seçim için adamıza uzmanlarını göndermiş, çok büyük miktarda paralar harcamaktadır. Harcanan paralar dört okul yapacak boyuta ulaşmıştır.

TC Elçiliği AKP’nin seçim bürosu gibi çalışmakta, elçilik görevindeki şahıs TC devletinin itibarını hiçe sayarak AKP’nin parti militanı gibi köy köy gezmektedir.

TC Elçiliği’nden yardım adı altında spor kulüplerine seçim öncesi malzeme desteği verilmektedir.

AKP ve MHP milletvekilleri köy köy gezerek insanlarımıza telkin ve baskı yaparak istedikleri adaya oy verdirmeye çalışmaktadırlar.

AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı yardım paketleri seçim rüşveti olarak dağıtılmaktadır.

Elçiliğin görevlendirdiği dini misyonerler köylerde oy avcılığı yapmaktadırlar.

Türkiye’den su sağlayan boru tamir edilmesine rağmen, günlerce kötü hava koşulları yalanı ile bekletilerek insanlarımız susuz bırakılmış ve seçimden birkaç gün önce törenle açılış yapılarak seçim malzemesi yapılmıştır.

Maraş’ta BM kararlarına aykırı olarak bir cadde açılışı yapılarak Maraş, konusu her zaman olduğu gibi “Maraş namustur verilemez” diyenler tarafından seçim malzemesi yapılmıştır.

Maraş konusu ile birlikte Rum faşistler tahrik edilmiş, seçim için ELAM’dan bile destek alınarak örnek bir faşist dayanışması yaratılmıştır.

Başta AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’li yetkililer, Kıbrıslı Türkleri Sn. Akıncı üzerinden aşağılayan ve Sn. Tatar’ı öven medya yayınları ile açık destek vermektedirler.

UBP-HP Hükümeti işe aldığı binlerce geçici işçi ve öğretmene ekmeği silah yaparak Ersin Tatar’ı desteklemek için baskı yapmaktadır.

TC Elçiliği projelere verdiği desteği şantaj olarak kullanıp belediye başkanlarımızı tehdit ve baskı altına almıştır.

Öğretmen Akademisi sınavında başarılı olup, yedek listesinde olan öğrenci aileleri okula kabul için Ersin Tatar’a oy verme şartı ile tehdit edilmektedirler.

Bazı yerleşim yerlerinde kişi başı 3,000 TL karşılığı oy satın alma piyasası açılmıştır.

Aylardır ödenmeyen savunma bütçesi AKP tarafından ödenmiş, böylece askere bizim bütçemizden bugüne kadar ödenen miktar geri alındığından dolayı, ek mesailer, sosyal yardım alanlara pandemi yardımı, öğretmen hazırlık ödeneklerinin ödenmesi, seçimlere birkaç gün kala seçim rüşveti olarak ödenebilmiştir.

TC Elçiliği tarafından kurdurulan YDP Partisi insanlarımızı aynen AKP yaptığı gibi ırkçılık üzerinden bölerek seçime malzeme yapmış, “AKP’yi sevenler ve sevmeyenler” yerine “Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler” olarak propaganda yapmaya devam etmektedir.

Çalışanlarının sosyal sigortasını, kullandığı elektriği, suyu bile ödemeyen üniversite baronu, teşviklerden beslenen ganimet zenginleri yanlarında çalıştırdıkları personele yazılı ve sözlü mobbing ve baskı yaparak AKP’nin adayı Ersin Tatar’a oy toplamaya çalışmaktadırlar.

Son iki hafta içerisinde Türkiye’den binlerce kişi seçim maksatlı Kıbrıs’a getirilmiş, bir kısmı karantina merkezlerinden göz yumularak oy vermeye taşınmış, bu hafta ki seçimlerde de bunların hazırlığının yapıldığı duyumları basına yansımıştır.

Tüm bu yapılanlar seçimlere açık bir müdahaledir ve bu seçimleri şaibeli yapmaktadır. Buradan da görüleceği gibi Sn. Ersin Tatar UBP’nin değil, AKP’nin adayıdır ve sonuç ne olursa olsun seçim sonrası da mücadelenin “irademize sahip” olma hedefi ile devam edeceği açıktır.

Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin dini gericiliğin karanlığına gömülmemesi, tarikatlara şeyhlere teslim olmaması, AKP’nin kuklalarının esaretine girmemesi, Arap kültürünün karanlığına değil, batının ve demokratik AB değerlerinin kalıcılaşması, savaşın değil barışın egemen olması, çözümle birlikte Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya açılması hepsinden önemlisi irademize yapılan saygısızlığı protesto etmek için Sn. Mustafa Akıncı’ya destek vererek vizyonuna sahip çıkıyoruz.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Hastası "Aziz Çavlin" Yaşamını Yitirdi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
  • Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi17 Ekim 2020 Cumartesi 08:31
  • Lefkoşa'da Akıncı Erhürman yürüyüşü mitinge dönüştü16 Ekim 2020 Cuma 22:39
  • Paravanın arkasına cep telefonu ve çantayla girmek yasak16 Ekim 2020 Cuma 20:15
  • Ercan Hoşkara: Seçilmiş Cumhurbaşkanını vatan haini ya da Türkiye düşmanı ilan etmeyeceğiz.16 Ekim 2020 Cuma 19:22
  • KKTC'de bugün 5 yeni vaka 2'si yerel16 Ekim 2020 Cuma 18:32
  • Pilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!16 Ekim 2020 Cuma 18:32
  • Derya:Zaten beşli konferas yapılcaktı,Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada16 Ekim 2020 Cuma 18:19
  • Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak getiren şahıs mahkemedeydi16 Ekim 2020 Cuma 18:10
  • Kaçakçılık zanlısına 6 gün tutukluluk16 Ekim 2020 Cuma 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti