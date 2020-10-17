3 bin TL’ye Oy Mu Satın Alınıyor?

Seçime saatler kala bazı bölgelerde kişi başı 3 bin TL karşılığı oy satın alınmaya çalışıldığı iddia edildi.

KTÖS, Öğretmen Akademisi sınavında başarılı olup, yedek listede olan öğrenci ailelerinin okula kabul için Tatar’a oy verme şartıyla tehdit edildiğini, bazı bölgelerde ise kişi başı 3 bin TL karşılığı oy satın alınmaya çalışıldığını belirtti.

KTÖS'ün açıklaması şöyle:

"AKP seçim için adamıza uzmanlarını göndermiş, çok büyük miktarda paralar harcamaktadır. Harcanan paralar dört okul yapacak boyuta ulaşmıştır.

TC Elçiliği AKP’nin seçim bürosu gibi çalışmakta, elçilik görevindeki şahıs TC devletinin itibarını hiçe sayarak AKP’nin parti militanı gibi köy köy gezmektedir.

TC Elçiliği’nden yardım adı altında spor kulüplerine seçim öncesi malzeme desteği verilmektedir.

AKP ve MHP milletvekilleri köy köy gezerek insanlarımıza telkin ve baskı yaparak istedikleri adaya oy verdirmeye çalışmaktadırlar.

AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı yardım paketleri seçim rüşveti olarak dağıtılmaktadır.

Elçiliğin görevlendirdiği dini misyonerler köylerde oy avcılığı yapmaktadırlar.

Türkiye’den su sağlayan boru tamir edilmesine rağmen, günlerce kötü hava koşulları yalanı ile bekletilerek insanlarımız susuz bırakılmış ve seçimden birkaç gün önce törenle açılış yapılarak seçim malzemesi yapılmıştır.

Maraş’ta BM kararlarına aykırı olarak bir cadde açılışı yapılarak Maraş, konusu her zaman olduğu gibi “Maraş namustur verilemez” diyenler tarafından seçim malzemesi yapılmıştır.

Maraş konusu ile birlikte Rum faşistler tahrik edilmiş, seçim için ELAM’dan bile destek alınarak örnek bir faşist dayanışması yaratılmıştır.

Başta AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’li yetkililer, Kıbrıslı Türkleri Sn. Akıncı üzerinden aşağılayan ve Sn. Tatar’ı öven medya yayınları ile açık destek vermektedirler.

UBP-HP Hükümeti işe aldığı binlerce geçici işçi ve öğretmene ekmeği silah yaparak Ersin Tatar’ı desteklemek için baskı yapmaktadır.

TC Elçiliği projelere verdiği desteği şantaj olarak kullanıp belediye başkanlarımızı tehdit ve baskı altına almıştır.

Öğretmen Akademisi sınavında başarılı olup, yedek listesinde olan öğrenci aileleri okula kabul için Ersin Tatar’a oy verme şartı ile tehdit edilmektedirler.

Bazı yerleşim yerlerinde kişi başı 3,000 TL karşılığı oy satın alma piyasası açılmıştır.

Aylardır ödenmeyen savunma bütçesi AKP tarafından ödenmiş, böylece askere bizim bütçemizden bugüne kadar ödenen miktar geri alındığından dolayı, ek mesailer, sosyal yardım alanlara pandemi yardımı, öğretmen hazırlık ödeneklerinin ödenmesi, seçimlere birkaç gün kala seçim rüşveti olarak ödenebilmiştir.

TC Elçiliği tarafından kurdurulan YDP Partisi insanlarımızı aynen AKP yaptığı gibi ırkçılık üzerinden bölerek seçime malzeme yapmış, “AKP’yi sevenler ve sevmeyenler” yerine “Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler” olarak propaganda yapmaya devam etmektedir.

Çalışanlarının sosyal sigortasını, kullandığı elektriği, suyu bile ödemeyen üniversite baronu, teşviklerden beslenen ganimet zenginleri yanlarında çalıştırdıkları personele yazılı ve sözlü mobbing ve baskı yaparak AKP’nin adayı Ersin Tatar’a oy toplamaya çalışmaktadırlar.

Son iki hafta içerisinde Türkiye’den binlerce kişi seçim maksatlı Kıbrıs’a getirilmiş, bir kısmı karantina merkezlerinden göz yumularak oy vermeye taşınmış, bu hafta ki seçimlerde de bunların hazırlığının yapıldığı duyumları basına yansımıştır.

Tüm bu yapılanlar seçimlere açık bir müdahaledir ve bu seçimleri şaibeli yapmaktadır. Buradan da görüleceği gibi Sn. Ersin Tatar UBP’nin değil, AKP’nin adayıdır ve sonuç ne olursa olsun seçim sonrası da mücadelenin “irademize sahip” olma hedefi ile devam edeceği açıktır.

Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin dini gericiliğin karanlığına gömülmemesi, tarikatlara şeyhlere teslim olmaması, AKP’nin kuklalarının esaretine girmemesi, Arap kültürünün karanlığına değil, batının ve demokratik AB değerlerinin kalıcılaşması, savaşın değil barışın egemen olması, çözümle birlikte Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya açılması hepsinden önemlisi irademize yapılan saygısızlığı protesto etmek için Sn. Mustafa Akıncı’ya destek vererek vizyonuna sahip çıkıyoruz.”