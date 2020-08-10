3 bin yılda bir açan Udumbara çiçeğini keşfetti
Çanakkele'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan, dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.
18 yaşındaki genç kız, dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz yaprağında Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:57
1 / 10