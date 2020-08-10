Çanakkele'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan, dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.

18 yaşındaki genç kız, dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz yaprağında Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.