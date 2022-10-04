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3 Bölgede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

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KIB-TEK, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
3 Bölgede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün üç bölgede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Girne’de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Hasan Uzun Petrol'un güneyi, Piyale Paşa Sokak, Ayışığı Sokak ve Yayla Sitesi'ne ve aynı gün saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

GAZİMAĞUSA

KIB-TEK, bugün 7 saat boyunca, Gazimağusa’da 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 mil) bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 08.30-15.30 saatleri arasında; 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil) bölgelerine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

GÜZELYURT

KIB-TEK, aynı zamanda bugün 5 saat boyunca, Güzelyurt bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı'na elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “ Bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09.00-14.00 saatleri arasında; Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı'na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

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