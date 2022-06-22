3 Bölgede Hırsızlık

1. 21.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da bulunan bir dairede kiracı olarak bulunan M.N.T.M.(E-

19), M.N.H.(E-20) ve A.T.O.D.(E-20)’nin söz konusu daire içerisindeki, 2 adet 3 lü koltuk seti, 1

adet şilte, 1 adet televizyon ve 1 adet tüp gazı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar

tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 2022 Haziran ayı içerisinde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde

çalışmakta olan K.B.(E-43)’nin, yapılan iş karşılığı bir müşteriden almış olduğu 350 Euro parayı

şirket muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 21.06.2022 tarihinde, Yuvacık’ta ağıllar bölgesinde bulunan Hüseyin KIZIL’a ait ağıl

içerisinden iki adet kuzu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen

soruşturmada bahse konu kuzuların M.T.(E-24), H.U.(E-20) ve D.D.(E-21) tarafından çalındığı ve 400 TL karşılığında A.T. (E-73)’ye satıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.