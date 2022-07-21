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3 bölgede yangın çıktı!

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Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağınınbatısında , İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında veİskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde yangın çıktı
3 bölgede yangın çıktı!

1. 20.07.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının
batısında meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya,
25 metrelik sulama hortumu ve 2 adet harnup ağacı yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından
söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

2. 20.07.2022 tarihinde, saat 15:10 sıralarında, İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında
meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya
yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

3. 20.07.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş
Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde meydana gelen yangın
sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı
çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş
olup, soruşturma devam etmektedir.

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