3 bölgede yangın çıktı!

1. 20.07.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının

batısında meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya,

25 metrelik sulama hortumu ve 2 adet harnup ağacı yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından

söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 20.07.2022 tarihinde, saat 15:10 sıralarında, İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında

meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya

yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 20.07.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş

Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde meydana gelen yangın

sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı

çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş

olup, soruşturma devam etmektedir.