3 bölgeye elektrik verilemeyecek

Gazimağusa, Güzelyurt ve Gemikonağı’nda bugün bazı bölgelere, şebekedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Gazimağusa bölgesinde 09.30-14.30 saatleri arasındaki kesintiden Derinya, Derinya askeri nöbet kulübeleri, Karakeşliler bölgesi, 2’nci Bölük, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach bölgesi, Maksim bölgesi ve Harika Mahallesi etkilenecek.
Güzelyurt’ta ise Güzelyurt -Kumköy yolu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu , müze civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi 09.00-13.00 arasında kesik olacak. Gemikonağı’nda Doyum Market civarı ve Gemikonağı çarşı merkezinin bir bölümünde bugün elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13:00 saatleri arasında olacak.
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