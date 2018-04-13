  • BIST 110.370
  • Altın 175,770
  • Dolar 4,0824
  • Euro 5,0347
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

3 bölgeye elektrik verilemeyecek

» »
3 bölgeye elektrik verilemeyecek
3 bölgeye elektrik verilemeyecek

Gazimağusa, Güzelyurt ve Gemikonağı’nda bugün bazı bölgelere, şebekedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Gazimağusa bölgesinde 09.30-14.30 saatleri arasındaki kesintiden Derinya, Derinya askeri nöbet kulübeleri, Karakeşliler bölgesi, 2’nci Bölük, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach bölgesi, Maksim bölgesi ve Harika Mahallesi etkilenecek.

Güzelyurt’ta ise Güzelyurt -Kumköy yolu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu , müze civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi 09.00-13.00 arasında kesik olacak. Gemikonağı’nda Doyum Market civarı ve Gemikonağı çarşı merkezinin bir bölümünde bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13:00 saatleri arasında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yarın Miraç Kandili12 Nisan 2018 Perşembe 17:00
  • YKP: ”Reform dedikleri dağın fare doğurması oluyor”12 Nisan 2018 Perşembe 16:52
  • BKP'den ilginç öneri: “TL kullanımından doğan kaybı Türkiye hükümeti karşılasın”12 Nisan 2018 Perşembe 16:51
  • Kamu-Sen akaryakıta yapılan zamların geri çekilmesi çağrısında bulundu12 Nisan 2018 Perşembe 16:46
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi etkinlik programı12 Nisan 2018 Perşembe 16:45
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?12 Nisan 2018 Perşembe 16:44
  • Büsküvütçü: “Suriye’deki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz”12 Nisan 2018 Perşembe 16:43
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta şimdi başka bir yol denemeliyiz”12 Nisan 2018 Perşembe 16:41
  • Polisten uyarı: Sahte dolara dikkat12 Nisan 2018 Perşembe 13:57
  • Sol Hareket, Suriye’ye yönelik her türlü saldırıyı protesto ettiğini açıkladı12 Nisan 2018 Perşembe 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti