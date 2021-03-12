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3 boyutlu baskı teknolojisiyle ev inşa ediliyor...Fiyatları ne kadar?

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 3 boyutlu baskı teknolojisiyle evler inşa ediliyor
3 boyutlu baskı teknolojisiyle ev inşa ediliyor...Fiyatları ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dünyada ilk defa 3 boyutlu baskı teknolojisi ile 15 evden oluşan bir mahalle inşa edilecek. 2022 ilk baharına tamamlanması planlanan projenin ardından Kaliforniya'nın diğer bölgelerinde de benzer projelerin yapılması öngörülüyor.

Sürdürülebilir bina teknolojileri ve yenilikçi inşaat teknolojileri üzerinde uzmanlaşmış şirketlerin ortaklaşa gerçekleştirdiği projede 3 boyutlu baskılı paneller kullanılacak ve evler yüzde yüz çevre dostu olacak.

Rancho Mirage bölgesinde 2 hektarlık bir alanda yapılacak inşaatta 135 metre karelik evler yaklaşık bir dönümlük arsalara inşa edilecek. Her evde üç yatak odası, iki banyo, bir yüzme havuzu bulunacak. Satış öncesi fiyatı 595 bin dolar olarak belirlenen evlerden bazıları iki yatak odası ve bir banyodan oluşan 65 metrekarelik ek bir binaya sahip olacak. Bu mülklerin satış fiyatı da 850 ile 950 bin dolar arasında değişecek.

İç mekan hava kalitesini iyileştiren özel hava ve su filtreleme sistemlerine sahip olacak evler sirkadiyen aydınlatma sağlayacak. Her bir evin garajında ise elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak.

"Lego gibi çıkılıyor"

Şubat ayının sonunda ön satışa sunulan evler sadece bin dolarlık kapora ile rezerve edildi. Şu anda 15 evin tamamı satılmış durumda. Evler çok uzun süre dayanabilen sentetik taşlar ile inşa edilecek. Bu inşaat malzemesi, UV ışığına maruz kaldığında sertleşiyor ve 70 yıldan daha uzun süre betondan daha dayanıklı ve hafif kalıyor.

İnşaat şirketi yetkilileri projede evlerin bir 'kit' halinde geldiğinin ve parçaların Lego tuğlaları gibi birbirine eklemlendiğini söylüyor. İç ve dış duvarlardaki bağlantılar sayesinde montaj kısa sürede tamamlanıyor. Betona göre malzemenin hem daha hafif olması hem de inşaatların "yarı yarıya" daha kısa sürede tamamlanabilmesi mali anlamda fiyatların aşağı çekilebilmesini de sağlıyor.

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